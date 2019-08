Ein geparkter Pkw wurde in der Zeit von Montag, 12 Uhr, bis Dienstag, 17.30 Uhr, mutwillig beschädigt. Der Volvo war vor einem Sanatorium in der Menzelstraße ordnungsgemäß abgestellt. Die rechte hintere Türe wurde nach Polizeiangaben mittels eines spitzen Gegenstandes in einer wellenförmigen Bewegung verkratzt. Der Schaden an dem Fahrzeug beträgt circa 500 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol