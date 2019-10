Eine 51-jährige Autofahrerin ist am Mittwochmittag gegen 12.35 Uhr mit ihrem Pkw auf der Bundesstraße 286 von Geroda in Richtung Platz aus Unachtsamkeit in einer scharfen Linkskurve ins rechte Bankett gekommen und schleuderte anschließend in den angrenzenden Straßengraben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro, teilt die Polizei Bad Brückenau mit. pol