Auto landet nach Überschlag im Feld

Schwer verletzt wurde ein 37-jähriger Autofahrer bei einem Unfall am Dienstagnachmittag bei Altendorf. Vermutlich aus Unachtsamkeit war der Fahrer mit seinem Skoda nach rechts ins Bankett geraten. Er steuerte nach links, kam von der Fahrbahn ab und fuhr in den Grünstreifen neben der Straße. Anschließend überschlug er sich mit seinem Pkw mehrmals und kam in einem Feld zum Stehen. Mit schweren Verletzungen wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden von etwa 8000 Euro.