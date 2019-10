Auto landet nach Überschlag im Acker

Ein Mann wollte am Dienstag gegen 17.40 Uhr mit seinem Auto von Zweifelsheim in Richtung Pirkach fahren. In einer Linkskurve kurz nach Zweifelsheim geriet der Fahrer vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich das Auto im angrenzenden Feld. Der Fahrer wurde nicht schwerer verletzt und vorsorglich zur Kontrolle durch den Rettungswagen in die Notaufnahme nach Erlangen gebracht. Das Auto musste aus dem Acker geborgen werden. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 25 000 Euro. pol