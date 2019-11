Auto landet nach Kollision im Acker

Erheblicher Schaden entstand bei einem Verkehrsunfall nahe Pfarrweisach. Am Dienstagnachmittag passierte der Verkehrsunfall, in dessen Folge ein Pkw von der Fahrbahn abkam und etwa 50 Meter entfernt im Acker landete. Gegen 14.40 Uhr hatte eine 60-jährge Frau, die von der Bundesstraße 279 nach links in Richtung Kraisdorf abbiegen wollte, das Fahrzeug einer entgegenkommenden 73-jährigen Fahrzeuglenkerin übersehen. Die beiden Autos kollidierten. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug der Vorfahrtsberechtigten abgelenkt, überfuhr ein Verkehrszeichen und blieb erst nach etwa 50 Metern auf einem Feld stehen. An den beiden Autos entstand ein Gesamtschaden von circa 4000 Euro. Die beiden Frauen blieben glücklicherweise unverletzt. red