Auto landet in der Wiese

Verletzungen erlitt ein Autofahrer bei einem Unfall am Freitag nahe Trossenfurt. Gegen 19.30 Uhr befuhr der 21-Jährige mit seinem Seat die Staatsstraße von Trossenfurt in Richtung Eltmann. Hierbei sei ihm in einer Rechtskurve ein dunkler Audi auf seiner Fahrspur entgegengekommen, schilderte er. Aus diesem Grund wich der 21-Jährige nach rechts aus; sein Seat kam auf das Bankett, schleuderte von dort nach links und fuhr in die Wiese. Dort blieb das Auto nach 20 bis 30 Metern stehen. Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es zu keiner Berührung. Der Fahrer des Audis fuhr einfach in Richtung Trossenfurt weiter. Der Seat-Fahrer klagte über Prellungen und eine Stauchung an der Wirbelsäule. Er wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in das Krankenhaus nach Haßfurt gebracht. An seinem Fahrzeug entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 1000 Euro.