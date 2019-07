Auto landet in der Böschung

Nach einem Auffahrunfall auf der A 3 in Fahrtrichtung Nürnberg am Dienstag wurde eine Verletzte in eine Klinik gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 27 000 Euro. Ein 56-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen musste gegen 17.20 Uhr kurz nach der Rastanlage Steigerwald auf der linken Spur verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte ein hinter ihm fahrender 51-Jähriger aus dem Landkreis Hof zu spät und fuhr mit seinem Auto auf das Fahrzeug des Westfalen auf. Der Aufprall war so stark, dass dessen Auto nach rechts über die Leitplanke schleuderte und total beschädigt erst in der Böschung zum Stehen kam. Die Beifahrerin wurde leicht verletzt. Das Auto musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. pol