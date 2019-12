Auto landet in Buchenhecke

Ein VW-Fahrer war am Freitag, kurz nach Mitternacht, mit seinem Fahrzeug von Katzenbach kommend in Richtung Lauter unterwegs, verlor auf der nassen und leicht glatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in der Madonnastraße in eine Buchenhecke. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Unfallfallfahrer gab an, zuvor zwei Bier getrunken zu haben. Es wurde auf freiwilliger Basis in einem Bad Kissinger Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Nach Auswertung dieser wird dem Mann gegebenenfalls eine Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss zugehen. pol