Auto landet im Graben

BurgellernDie Polizeiinspektion Bamberg-Land erhielt am Sonntagmorgen die Mitteilung, dass in der Schlossstraße ein Pkw im Graben liege. Vom Fahrzeugführer fehlte jede Spur. Nach der Halterfeststellung wurde die ermittelte Wohnadresse angefahren und als Unfallverursacher ein 29-jähriger Mann ausfindig gemacht. Bei der Befragung gab er zu, mit dem VW Golf gegen 8 Uhr in den Graben gefahren zu sein. Danach verließ er die Unfallstelle und machte sich zu Fuß auf den Heimweg.

Da der Autofahrer zur Unfallzeit offensichtlich alkoholisiert am Steuer saß und angab, zu Hause noch drei Bockbier konsumiert zu haben, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine doppelte Blutentnahme im Krankenhaus angeordnet. pol