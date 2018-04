Auto landet im Graben

Am Ortseingang, kurz nach der Einmündung in die Industriestraße, kam am Donnerstagabend ein 28-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Mazda leicht ins Schlingern und dann nach rechts aufs Bankett. Beim Wiedereinlenken auf die Fahrbahn verriss der Mazda-Fahrer das Steuer. Sein Auto überquerte die Fahrbahn und landete im Graben. Der 28-Jährige verletzte sich leicht. An seinem Auto entstand Schaden von 2000 Euro.