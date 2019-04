Auto landet auf der Gabionenwand

Schwere Verletzungen erlitt ein Autofahrer bei einem Unfall zwischen Zell und Oberschleichach. Am frühen Dienstagmorgen befand sich der 25-Jährige mit seinem VW Golf auf der Heimfahrt. In einer Rechtskurve kam der Golffahrer, möglicherweise wegen Übermüdung, nach links von der Fahrbahn ab. Er überquerte den an der Straße verlaufenden Fuß- und Radweg, kollidierte mit seinem VW frontal mit einer Gabionenwand. Das Auto blieb auf der Wand in einer Höhe von 1,40 bis 1,80 Metern stehen. Die entstandene Schadenshöhe an der Gabionenwand und dem darauf verlaufenden Zaun muss noch ermittelt werden. Am VW Golf entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Der 25-Jährige wurde schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Schweinfurter Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Sand sicherte mit 16 Mann den Pkw mit Seilen gegen ein Herunterstürzen ab, regelte den Verkehr und reinigte die Fahrbahn. Der Pkw wurde abgeschleppt. Ein anderer Autofahrer fuhr hinter dem VW Golf und beobachtete den Unfall.