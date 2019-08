Auto landet an Pfosten

Ein ungewöhnlicher Unfall ereignete sich am Freitag gegen 13.50 Uhr in der Nicolaus-Zech-Straße im Coburger Stadtteil Scheuerfeld: Eine 59 Jahre alte Fahrerin kam mit ihrem VW Fox - im Auslauf einer leichten Linkskurve - aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge überquerte der Pkw den dortigen Gehweg, überfuhr die Hecke eines Grundstückes und prallte gegen den gemauerten Pfosten am Ende der Hecke.

Da nach dem Aufprall "Qualm" aus dem Motorraum aufstieg, musste zunächst davon ausgegangen werden, dass der Pkw in Brand geraten sein könnte. Dem war aber nicht so. Die alarmierte Feuerwehr Coburg konnte keinen Brand feststellen.

Fußgänger befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls nicht auf dem Gehweg. So wurde lediglich die Fahrerin selbst leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Durch den Aufprall entstand am VW Fox der 59-jährigen Frau ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Der Schaden an den betroffenen Grundstücken dürfte sich nach Schätzung der Coburger Polizei auf etwa 2000 Euro belaufen. stemi/pol