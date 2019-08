Auto kracht mehrfach in Leitplanke

Kurz nach der Anschlussstelle Erlangen-West ist ein Auszubildender aus dem Landkreis Bamberg am Donnerstag auf der A 3 mit seinem Auto mehrfach in die Leitplanke gefahren. Eine Ursache für den Unfall könnte der vorherige Genuss von Kräutermischungen gewesen sein, heißt es im Pressebericht der Verkehrspolizei.

Der 20-Jährige war gegen 17.45 Uhr mit seinem 19 Jahre alten Mercedes in Richtung Würzburg unterwegs, als er von der rechten Fahrspur aus zunächst in die Mittelschutzplanke geriet. Von dort schleuderte er dann an die Außenschutzplanke und wieder zurück in die Mittelschutzplanke. Ersthelfer befreiten ihn aus seinem Fahrzeug. Mit leichten Verletzungen kam der Unfallverursacher in die Klinik.

Übel wegen Kräutermischung

Als Ursache gab er an, dass ihm übel wurde. Weiter räumte er ein, dass er zuvor Kräutermischungen geraucht hätte. Deshalb wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Seine Fahrerlaubnis hatte er erst wieder seit Mai. Diese war zuvor bereits schon einmal wegen Drogenkonsum entzogen worden. pol