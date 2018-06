Auto kracht in Heck von Sattelzug

Im Rückstau vor einer Tagesbaustelle fuhr am Dienstagvormittag im Bereich der Anschlussstelle Memmelsdorf der A 73 in Fahrtrichtung Norden ein 79-jähriger Dacia-Fahrer aus Unachtsamkeit in das Heck eines Sattelzuges. Während am Auflieger des Sattelzuges nur geringer Schaden entstand, wird der Schaden am Pkw auf mindestens 4500 Euro geschätzt.Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. pol