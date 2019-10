Auto kracht in eine Steinmauer

Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen im Steigerwald. Eine 21-Jährige befuhr mit ihrem Ford Fiesta die Staatsstraße von Oberschleichach in Richtung Zell. In einer Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, das in eine Steinmauer krachte. Zum Glück kam sie mit leichten Verletzungen davon. An ihrem Fahrzeug entstand jedoch Totalschaden, und der Schaden an der Gabionenwand und den Leitpfosten ist mit rund 10 000 Euro auch nicht unerheblich. Zur Verkehrsregelung und Reinigung der Straße waren die Feuerwehren Sand und Zell mit insgesamt 21 Kräften im Einsatz.