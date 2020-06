Auto kracht gegen Mauer und Lkw

Zwischen Oberniederndorf und Neundorf ist am Mittwochmorgen kurz vor 8 Uhr ein Mann mit seinem Auto ins Schleudern gekommen. Wie die Kreisbrandinspektion mitteilt, prallte das Fahrzeug zunächst gegen eine Mauer, wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert und stieß dort mit einem Lkw zusammen. Der Fahrer saß bei Eintreffen der Feuerwehr noch in seinem Fahrzeug und klagte über Rückenschmerzen. Er wurde aus dem total zerstörten Auto gerettet und in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, die Straße war zeitweise komplett gesperrt. Foto: Feuerwehr