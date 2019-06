Auto kracht auf stehendes Motorrad

Am Samstagnachmittag ereignete sich am Marktplatz ein Verkehrsunfall: Ein 37-jähriger Motorradfahrer musste an einer Engstelle verkehrsbedingt warten. Der nachfolgende 79-jährige Autofahrer erkannte dies allerdings zu spät und fuhr auf das stehende Motorrad auf. Der Krad-Fahrer wurde dabei leicht verletzt und musste in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in der Höhe von etwa 3000 Euro. Auslaufende Betriebsstoffe mussten von der örtlichen Feuerwehr abgebunden werden. pol