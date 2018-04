Auto kommt von der Straße ab

Zu einem Unfall unter Alkoholeinfluss ist es am Samstagnachmittag auf der Staatsstraße 2290 gekommen. Gegen 18.25 Uhr war ein 32-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Auto von Aura kommend in Richtung Euerdorf unterwegs. Kurz nach der Baustellenampel geriet er mit seinem Fahrzeug auf den rechten Seitenstreifen. Daraufhin übersteuerte der Fahrer seinen Pkw, so dass der Wagen auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine Böschung hinunterfuhr und nach ungefähr 100 Metern auf einem Acker zum Stehen kam. Zuvor hatte der Pkw noch ein Verkehrszeichen umgefahren. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch fest, so dass ein Alkotest eingesetzt wurde. Dieser ergab einen Wert von 1,72 Promille, worauf eine Blutentnahme angeordnet wurde. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ob auf dem Acker ein Schaden entstanden ist, muss noch geklärt werden. pol