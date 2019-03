Auto kommt von der Fahrbahn ab

Zu einem Unfall ist es am Freitag gegen 16.30 Uhr auf der B 287 zwischen Nüdlingen und Münnerstadt gekommen. Eine 21-Jährige kam auf Höhe des Asphaltwerks aufgrund Unachtsamkeit in einer Linkskurve auf das Bankett. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw. Das Auto drehte sich einmal um die eigene Achse und schlug dann mit der linken Fahrzeugfront in die Leitplanke. Glücklicherweise blieb die 21-Jährige unverletzt. Der Schaden am Fahrzeug sowie der Leitplanke beläuft sich auf 2500 Euro. pol