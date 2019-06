Am Freitagmorgen ist eine 64-Jährige mit ihrem Auto auf Höhe des Kriegerdenkmals in der Burker Straße nach links von der Fahrbahn abgekommen. Sie fuhr über eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei zwei Verkehrszeichen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte die Ursache des Unfalls im medizinischen Bereich liegen. Die Fahrerin musste bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch Beamte der Polizeiinspektion Forchheim erstversorgt werden. Sie wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht.