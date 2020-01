Auto-Kollision mit 8000 Euro Schaden

Einen Sachschaden von mindestens 8000 Euro verursachte am Montag um 18.45 Uhr eine 21-jährige Coburgerin beim Abbiegen von der Uferstraße auf die Frankenbrücke. Die Audi-Fahrerin übersah beim Linksabbiegen in Richtung Marschberg einen von links kommenden VW, der die Frankenbrücke in Richtung Anger befuhr. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen und wurden beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Coburger Polizei ermittelt gegen die Unfallverursacherin wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. pol