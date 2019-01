Auto kollidiert mit einem Streufahrzeug

Mit einem kreuzenden Lastwagen des Winterdienstes stieß am frühen Samstagmorgen ein Auto auf dem Autobahnzubringer von Theres in Richtung Donnersdorf zusammen. Auf Höhe der Abfahrt Horhausen wollte der Fahrer des Streufahrzeugs die Staatsstraße überqueren und wurde von dem in Richtung Autobahn fahrenden Pkw erfasst. Bei der Kollision wurde der Pkw-Fahrer leicht verletzt. Gesamtschaden: 30 000 Euro.