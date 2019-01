Auto ist nicht mehr fahrbereit

Als eine 53-jährige Audi-Fahrerin am Mittwoch, gegen 15 Uhr, auf der Staatsstraße 2445 in Richtung Münnerstadt unterwegs war, lief ein Reh auf die Straße und kollidierte mit dem Auto. Das Tier verendete an der Unfallstelle, das Auto war nicht mehr fahrbereit.

Der Wildunfall verursachte einen Schaden in Höhe von circa 4000 Euro, schreibt die Polizeiinspektion Bad Kissingen in ihrem Bericht. pol