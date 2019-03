Auto in offener Garage verkratzt

Zu einer Sachbeschädigung durch einen unbekannten Täter an einem Auto ist es bereits in der Zeit von Samstag, 23. Februar, bis Dienstagmorgen in der Hausener Straße in Heroldsbach gekommen. Ein 68-Jähriger musste an seinem roten Toyota eine verkratzte Heckklappe feststellen. Das Fahrzeug war in einer offenen Garage abgestellt gewesen. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Forchheim, Telefon 09191/7090-0.