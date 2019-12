Auto in Industriestraße beschädigt

Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro hat ein bislang Unbekannter am Dienstag in der Zeit von 7.15 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz eines Industriebetriebes in der Industriestraße in Neunkirchen am Brand angerichtet. Dort wurde ein schwarzer VW Golf mutwillig verkratzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in dem Zeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 09191/70900 mit der Polizei in Forchheim in Verbindung zu setzen.