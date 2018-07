Westheim bei Bad Kissingen vor 18 Stunden

Auto in Hofeinfahrt verkratzt

In der Nacht auf Sonntag, 1. Juli, verkratzte ein bislang unbekannter Täter die komplette Beifahrerseite eines VW Golfs. Das Fahrzeug parkte zur Tatzeit in der Westheimer Straße in einer Hofeinfahrt. ...