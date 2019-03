Auto in Hausen mit Müll beschmutzt

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in der Hoschetsiedlung in Hausen ein silberner Audi mit Müll beschmutzt und beschmiert worden. Weiterhin wurden Zettel mit übelsten Beleidigungen und ein Wäschestück am Fahrzeug hinterlassen. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Forchheim entgegen.