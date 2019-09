Auto in der Tiefgarage geparkt - zerkratzt!

Beim Abbiegen

hat's gekracht Am Freitag gegen 9.40 Uhr übersah ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug beim Abbiegen auf die Gaustadter Hauptstraße einen vorfahrtsberechtigten Wagen. Die Folge: Es kam zum Unfall, bei dem Gesamtschaden in Höhe von 9000 Euro entstand. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Zwei Streithähne waren partout nicht einsichtig Verbal aneinander geraten waren am Samstag gegen 4.30 Uhr in der Bamberger Innenstadt zwei Personengruppen. Beim Eintreffen der Polizei und deren Maßnahmen zeigten sich zwei Männer der einen Gruppe derart aufgebracht und uneinsichtig, dass sie schließlich in Gewahrsam genommen werden mussten. Beide Männer standen deutlich unter Alkoholeinfluss. Einen Alkotest verweigerten sie aber. Von einem oder auch von mehreren Tätern wurde am Donnerstag ein Fahrzeug verkratzt. Dieses war in der Zeit von 8 bis 16 Uhr im ersten Untergeschoss der Karstadt- Tiefgarage abgestellt. Kratzer wurden jeweils links an beiden Stoßstangen festgestellt. Weiterhin waren Kratzer an der linken hinteren Fahrzeugtüre und auf der Motorhaube. Der so entstandene Sachschaden liegt bei etwa 3500 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen. In Annastraße geparkten Wagen beschädigt In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Auto, das in der Annastraße geparkt war, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer an der hinteren Stoßstange rechts beschädigt. Am Pkw des Anzeigeerstatters entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise zu dem Unfallhergang nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter Telefon 0951/9129-210 entgegen.

BMW angefahren und aus dem Staub gemacht In der der Zeit vom Freitag, 6. September, 22 Uhr, bis Samstag, 7. September, 10.30 Uhr, wurde ein geparkt abgestellter grauer BMW in der Eichendorffstraße angefahren. Die Stoßstange wurde vorne mittig so eingedrückt, dass ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro entstand. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Wer rumste gegen

den schwarzen Clio? Böse Überraschung: Eine 40-Jährige hatte ihren schwarzen Renault Clio auf dem Parkplatz der Firma Hornbach in Bamberg am Laubanger von 14.30 Uhr bis 15.15 Uhr geparkt. Als sie wegfahren wollte, stellte sie fest, das s der Clio vorne rechts angefahren worden war; Schaden rund 500 Euro. Der Unfallverursacher hatte sich einfach vom Unfallort entfernt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Leergutautomaten hat's dann gekracht Zu einer Schlägerei ist es am Samstagnachmittag in der Wunderburg gekommen: Ein 55-jähriger Mann war zunächst mit einem bislang Unbekannten vor dem dortigen Rewe-Einkaufsmarkt in Streit geraten. Im Einkaufsmarkt hat der spätere Geschädigte Leergut abgeben wollen und wurde von dem Unbekannten unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Der Unbekannte flüchtete anschließend. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 30 bis 40 Jahre alt, kräftige Statur, bekleidet mit einer schwarzen Adidas-Trainingsjacke mit weißen Streifen an den Armen, blaue Jeanshose, schwarze Adidas-Turnschuhe. Der Mann hatte einen kniehohen grau-braunen Hund bei sich. Zeugen, die die Tat am Leergutautomaten beobachtet haben oder den Täter, vermutlich ein Hundehalter aus der Wunderburg oder der näheren Umgebung, näher beschreiben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bamberg- Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129210 zu melden. Eine Nacht bezahlt,

vier geblieben Ein Mann mietete sich in einem Hotel im Sandgebiet ein und blieb insgesamt vier Nächte. Bezahlt wurde von der Person jedoch nur eine Nacht im Voraus. In der vierten Nacht schlich sich der Mann dann allerdings heimlich davon, ohne den ausstehenden Restbetrag zu begleichen. Für den Betrieb ist zudem ärgerlich, dass die von dem "Gast" mitgebrachte Katze eine Intensivreinigung des betroffenen Zimmers notwendig machte. Die Ermittlungen zu diesem Fall dauern an. pol