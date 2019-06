Auto in den Graben gesetzt

Passanten haben am Mittwoch der Polizei Erlangen-Land mitgeteilt, dass auf einem Feldweg nahe des Sportplatzes in Kalchreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) ein Auto im Graben steht. Der Wagen war beim Eintreffen der Streife verlassen und abgeschlossen. Weiter war das Auto erheblich beschädigt. Der Fahrer hatte augenscheinlich noch versucht, aus dem Graben herauszufahren. Hierbei beschädigte er den Schotterweg massiv, so dass mehrere größere Schlaglöcher entstanden. Bei einer Fahndung im Nahbereich wurde der Fahrer angetroffen. Nach seinen Angaben hatte er den Unfall bereits am Vorabend verursacht. Da sich der 66-Jährige nicht um die Schadensregulierung kümmerte, muss er sich wegen Unfallflucht verantworten. pol