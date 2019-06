In der Zeit von Mittwoch, circa 20 Uhr, bis Donnerstag, etwa 14.30 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter ein in Bammersdorf, Am Brunnfeld, abgestelltes Auto beschädigt. Der Golf eines 39-Jährigen wurde massiv verkratzt, so dass ein Sachschaden von etwa 2000 Euro entstand. Hinweise werden von der Polizeiinspektion Forchheim erbeten, Telefon 09191/7090-0.