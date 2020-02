Auto im Gleisbett legt Verkehr lahm

Von einer gefährlichen Verkehrssituation berichtet die Bundespolizeiinspektion Würzburg, die für die Sicherheit der Benutzer der Bahn und der Bahnanlagen zuständig ist. Eine Autofahrerin brachte den Bahnverkehr zum Erliegen. Gegen 19.20 Uhr fuhr die 52-jährige Frau mit ihrem Pkw von Rödental in Richtung Rothenhof. Nachdem sie ordnungsgemäß in den Bahnübergang bei Rödental-Mitte eingefahren war, bog sie allerdings zu früh nach rechts ab und landete im Gleisbett. Passanten, die den Unfall beobachteten, alarmierten die Polizei und hielten einen aus Sonneberg kommenden Regionalexpress auf, bevor dieser in den Haltepunkt einfuhr. Die Bahnstrecke wurde anschließend gesperrt. Selbstständig konnte sich die Frau nicht mehr aus der misslichen Lage befreien. Ein Abschleppunternehmen musste den Pkw bergen. Polizeibeamte der Landes- und Bundespolizei koordinierten die Einsatzmaßnahmen vor Ort. Nach rund einer Stunde konnte die Bahnstrecke wieder freigegeben werden. Verletzt wurde niemand. Schäden sind weder am Fahrzeug noch an der Bahnanlage entstanden. Alkoholgenuss konnte als Unfallursache ausgeschlossen werden. Auf die Fahrzeuglenkerin kommt nun ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit zu. Zur Information: Die Bundespolizeiinspektion Würzburg ist eine von 15 Inspektionen der Bundespolizeidirektion München. Ihr örtlicher Zuständigkeitsbereich erstreckt sich auf ganz Unterfranken und Teile Oberfrankens. red