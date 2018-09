Auto geriet auf falsche Fahrbahn

Die Ursache des Verkehrsunfalls ist laut Verkehrspolizeiinspektion Coburg noch nicht bekannt. Am Donnerstag gegen 7.25 Uhr kam ein 57-Jähriger mit seinem BMW auf der Bundesstraße 289 in Fahrtrichtung A 73 in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Fiat zusammen. Infolge des Aufpralls schleuderte der Fiat quer über die Straße und kam auf der Gegenfahrbahn entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Beim BMW wurde durch den Aufprall das vordere linke Rad abgerissen. Der BMW touchierte mehrmals die Leitplanke und kam etwa 500 Meter nach dem Zusammenstoß am rechten Fahrbahnrand zum Stehen.

Mehrere andere Verkehrsteilnehmer mussten dem Unfallverursacher ausweichen, um nicht selbst in den Unfall verwickelt zu werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 50 000 Euro. Die beiden Unfallbeteiligten wurden nur leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Klinikum Lichtenfels gebracht. Die B 289 musste für die Unfallaufnahme zwischen Großheirath und der Anschlussstelle zur A 73 zeitweise komplett gesperrt werden. red