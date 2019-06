Auto gerammt und weiter gefahren

Um Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht bittet die Polizei in Bad Brückenau. Am Freitagabend hatte eine 55-jährige Frau ihren schwarzen Mercedes Vito ordnungsgemäß auf dem Parkplatz Volkersberg abgestellt. Als sie am Samstagmorgen zu ihrem Fahrzeug zurückkam, musste sie eine Beschädigung hinten rechts feststellen. Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte, vermutlich beim Ausparken, das rechte Heck Mercedes. Es entstand ein etwa 26 Zentimeter langer Kratzer, an welchem leicht rötlicher Farbabrieb festgestellt werden konnte. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden am Mercedes dürfte sich auf rund 500 Euro belaufen. Die Polizeiinspektion Bad Brückenau sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Brückenau unter Tel.: 09741/6060 entgegen. pol