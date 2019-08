Eine 83-jährige Mercedes-Fahrerin geriet am Samstagvormittag in den Gegenverkehr. Die Frau war von Aschach kommend in Richtung Bad Bocklet unterwegs. Auf der Strecke geriet sie auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Ford. Weil dieser noch versuchte auszuweichen, entstand nur ein geringer Schaden in Höhe von 500 Euro. pol