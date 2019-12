Auto geht in Flammen auf

Rauch aus dem Radkasten seines Autos bemerkte Sonntagmittag ein 22-Jähriger, als er auf der Staatsstraße von Steppach in Richtung Pommersfelden unterwegs war. Als er mit seinem BMW am Fahrbahnrand anhielt, war die Hitzeentwicklung jedoch bereits so hoch, dass das Auto offensichtlich aufgrund eines technischen Defektes dann Feuer fing und komplett ausbrannte. Die Feuerwehr Pommersfelden rückte an, um den Fahrzeugbrand zu löschen und den Verkehr zu regeln. Übrig blieb jedoch nur noch das Metallgerippe des Pkw. Da durch die Hitzeentwicklung die Teerdecke in Mitleidenschaft gezogen wurde, mussten bis zur Beseitigung des Schadens Warnschilder aufgestellt werden.