Auto geht in Flammen auf

Am Dienstag in den Mittagsstunden musste ein 75-jähriger Mitwitzer feststellen, dass sein Auto, mit dem er zuvor noch gefahren war, aus dem Motorraum anfing zu brennen. Die hinzugerufene Feuerwehr aus Mitwitz konnte den Brand ablöschen, jedoch war das Fahrzeug nicht mehr zu retten. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Der Brand dürfte aufgrund eines technischen Defekts entstanden sein.