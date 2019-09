Am Montagabend ist es auf der Bundesstraße 2 am Kreisel zwischen Forth und Eschenau (Kreis Erlangen-Höchstadt) zu einem Zusammenstoß zwischen einem Roller und einem Auto gekommen. Der 59-jährige Autofahrer wollte in den Kreisverkehr einfahren, übersah aber dabei einen 50-jährigen Rollerfahrer, der sich schon darin befand. Der Kraftradfahrer stürzte und zog sich leichtere Verletzungen zu. pol