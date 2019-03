Auto gegen Fahrrad an der Industriestraße

Am Freitag gegen 15.20 Uhr wollte die Fahrerin eines Audi Q 3 aus der Industriestraße nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden Fahrradfahrer. Dieser musste, nachdem ihm die Vorfahrt genommen war, nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Audi zu vermeiden. Nachdem die Audi-Fahrerin nun doch den Fahrradfahrer bemerkt hatte, bremste sie am rechten Fahrbahnrand ab. Dadurch blockierte sie jedoch den sich mittig in der Fahrbahn befindlichen Fahrradweg. Der Fahrradfahrer konnte nun nicht mehr rechtzeitig bremsen beziehungsweise ausweichen und touchierte mit seinem linken Lenker das rechte Heck eines weiteren Fahrzeugs, welches verkehrsbedingt an der Ampel warten musste. Verletzt wurde niemand. pol