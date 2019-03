Auto gegen Betonwand

Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 44-Jähriger aus dem Raum Kronach mit seinem BMW die Autobahn A 9 in Richtung Berlin. Zwischen der Anschlussstelle Bayreuth-Nord und dem Bindlacher Berg kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schlittern und prallte gegen die rechte Betonwand. Dabei entstand an seinem Fahrzeug ein Schaden von etwa 20 000 Euro. Durch den Unfall kam es zu Verkehrsbehinderungen. pol