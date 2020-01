Auto-Fahrer stand unter Alkoholeinfluss

Bei einer Kontrolle am Mittwochmittag in der Tiergartenstraße stellten die Polizeibeamten bei einem 54-jährigen Nissan-Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Test am Alkomaten ergab ein Ergebnis von 1,48 Promille, weshalb eine Blutentnahme in der Juraklinik Scheßlitz durchgeführt wurde. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde der Führerschein des 54-Jährigen sichergestellt. pol