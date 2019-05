Auto fängt während der Fahrt Feuer

Zu einem Autobrand auf dem Parkplatz am Netto-Markt mussten die Aktiven der Feuerwehr Untersteinach mit zwei Einsatzfahrzeugen am Dienstagmorgen ausrücken. Gegen 7.05 Uhr war ein 19-Jähriger mit seinem Ford auf der B 289 in Richtung Untersteinach unterwegs, als er während der Fahrt plötzlich Rauch aus den Lüftungsschlitzen ins Fahrzeuginnere dringen sah.

Noch auf Parkplatz geschafft

Es gelang ihm noch, sein Auto auf den Parkplatz des Netto-Marktes zu steuern. Dort schlugen dann bereits offene Flammen aus dem Auto.

Der Fahrer begann mit einem Feuerlöscher sofort die Brandbekämpfung, diese wurde durch die eintreffende Feuerwehr fortgesetzt. Nur wenige Minuten nach der Alarmierung um 7.11 Uhr hatte die Feuerwehr die Flammen im Motorraum und im Innenbereich gelöscht, wie Einsatzleiter Markus Stumpf erläuterte.

Ein Totalschaden

Durch den Brand und das Löschwasser entstand vermutlich Totalschaden in Höhe von 6000 Euro an dem Auto, verletzt wurde glücklicherweise niemand. red