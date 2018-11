Auto fährt nur noch auf der Felge

Die Polizei wurde am Samstag verständigt, da eine 30-jährige Dame schon mehrere Kilometer mit einem geplatzten Vorderreifen fuhr und bereits zwei rote Ampeln überfahren hatte. Das Auto der Frau wurde im Rahmen der Fahndung in Hallstadt gestellt. Die Beschuldige machte einen verwirrten Eindruck und gab an, verschiedene Medikamente eingenommen zu haben. Nach Rücksprache mit dem Staatsanwalt wurde eine Blutentnahme bei der Dame durchgeführt und die Beschlagnahme des Führerscheins angeordnet. Eine Weiterfahrt mit dem Pkw wurde somit unterbunden. Im Nachgang wurde bekannt, dass die Beschuldigte zuvor bereits im Raum Forchheim einen Verkehrsunfall verursacht hatte und anschließend geflüchtet war. Es werden Zeugen gesucht, die nähere Angaben zur Fahrt der Dame machen können bzw. Geschädigte, die während der Fahrt durch diese gefährdet wurden. Es wird gebeten, sich mit der Polizei Bamberg-Stadt unter Telefon 0951/9129-210 in Verbindung zu setzen.