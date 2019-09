Auto fährt in Verkehrsinsel

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagnachmittag in Lichteneiche. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Auf der Staatsstraße 2190 fuhr eine 59-jährige Autofahrerin aus noch unbekannten Gründen auf eine Verkehrsinsel auf, die eigentlich als Fußgängerüberweg dient, und kollidierte dabei mit einem Laternenmast und einer Ampel. Anschließend geriet sie auf die Gegenfahrbahn und touchierte ein entgegenkommendes Auto. Die Straße wurde in beide Richtungen gesperrt.

Die 59-jährige Unfallverursacherin wurde schwer verletzt, die andere Person leicht. Glücklicherweise befand sich zu der Zeit kein Fußgänger auf der Verkehrsinsel. Udo Winkler, Einsatzleiter der Feuerwehr Memmelsdorf: "Wir sind froh, dass kein weiterer Fußgänger beteiligt war und das Ganze noch glimpflich ausgegangen ist." red