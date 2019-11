Oerlenbach vor 11 Stunden

Unfall

Auto fährt in den Graben

Ein Skoda-Fahrer fuhr am Donnerstagabend, gegen 18 Uhr, von Oerlenbach in Richtung Arnshausen und kam dabei mit dem rechten Vorderrad in den Straßengraben. Dabei wurde das Fahrzeug angehoben und der M...