Auto fährt Fußgänger über den Fuß

Am Samstagnachmittag befuhr ein 25-jähriger Autofahrer den engen Wacholderweg in der Gartenstadt. Obwohl dort ein Mann zu Fuß unterwegs war, fuhr der Pkw zwischen dem Fußgänger und den geparkten Autos hindurch. Dabei fuhr er dem Fußgänger über den Fuß und streifte seine Hand mit dem rechten Außenspiegel. Obwohl der Geschädigte dem Golf-Fahrer hinterher rief, entfernte dieser sich vom Unfallort. Der 41-Jährige folgte dem jungen Mann mit seinem eigenen Wagen und konnte ihn nach wenigen Minuten zur Rede stellen. Kleintransporter muss

in Werkstatt Bereits am Mittwoch, 12. Februar, zwischen 16.45 und 20 Uhr wurde ein in der Gutenbergstraße abgestellter weißer Kleintransporter vorne so beschädigt, dass die Stoßstange rechts weggerissen wurde. Da bei dem Schaden vor Ort keine Fremdteile festzustellen waren, kann davon ausgegangen werden, dass die Gutenbergstraße nicht unbedingt der Unfallort war. Die Polizei sucht nun Zeugen, die werden gebeten, sich unter Telefon 0951/9129-210 zu melden. Zechpreller überführt Am Sonntagabend dinierte ein 45-Jähriger in einem thailändischen Restaurant in der Zollnerstraße, ohne zu bezahlen. Er entfernte sich mit seinem Auto, was ein Angestellten jedoch beobachtete und sich das Kennzeichen notierte. Eine Polizeistreife konnte den Zechpreller schließlich zu Hause antreffen und überführen. Mit "Fahne" und Handy am Steuer ertappt Weil er mit seinem Handy während der Fahrt telefonierte, fiel der Polizei am Freitagnachmittag ein 51-jähriger Renault-Fahrer in Bamberg-Ost auf. Bei der Kontrolle wurde zudem Alkoholeinwirkung festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab über 0,9 Promille, weswegen die Weiterfahrt untersagt wurde. pol