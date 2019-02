Auto fährt Elfjährigem über den Fuß

Die Polizei sucht nach Zeugen zu einem Vorfall am Dienstagnachmittag in Forchheim. Eine bislang unbekannte Person fuhr mit dem Auto über den Fuß eines Elfjährigen. Dieser wurde dadurch leicht verletzt. Das Ganze ereignete sich auf den Kundenparkplätzen eines Drogeriemarktes in der Bamberger Straße.

Zeugen gesucht

Vom Fahrzeug ist nur bekannt, dass es hellen Lack haben soll. Wer das Ereignis beobachten konnte, wird gebeten, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen unter Telefon 09191/7090-0. pol