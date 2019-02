Auto erfasst Fußgängerin

Auf der Staatstraße von Dechsendorf in Richtung Röttenbach hat sich am Donnerstagnachmittag ein Unfall ereignet. Auf Höhe der Abzweigung nach Röhrach wollte eine 61-jährige Fußgängerin die Fahrbahn überqueren.

Dabei achtete sie jedoch nicht auf den Verkehr, so dass eine 51-jährige Autofahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Die Fußgängerin wurde vom Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Zu ihrem Glück wurde sie nicht schwerer verletzt, so dass sie nur zur Überwachung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs hat die Polizeiinspektion Herzogenaurach übernommen.