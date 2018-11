Auto erfasst Fußgängerin

Zu einem Verkehrsunfall kam es am frühen Freitagabend im Bereich der Oberen Vorstadt in Haßfurt. Dort war eine Autofahrerin nach links in die Centstraße abgebogen; dabei erfasste sie mit ihrem Wagen eine dort die Straße querende Fußgängerin. Die Frau wurde durch die Berührung mit dem Fahrzeug zu Boden gestoßen; sie klagte über Rückenschmerzen. Die Autofahrerin brachte die Verletzte umgehend in das Krankenhaus und verständigte die Polizei. Ein Sachschaden war beim Verkehrsunfall nicht entstanden.