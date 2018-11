Auto erfasst einen Radler

Verletzungen erlitt ein Radfahrer bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in Haßfurt. Ein 52-Jähriger hatte mit seinem Audi A6 von der Truchseßgasse nach links in die Hauptstraße abbiegen wollen. Hierbei übersah der Autofahrer einen 85-jährigen Radfahrer, der in der Hauptstraße unterwegs war. Beim Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt; er wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Audi wurde leicht verkratzt. Der Sachschaden am Fahrzeug und am Fahrrad beträgt rund 550 Euro.