Auto erfasst einen Radler

Ein Radler wurde bei einem Unfall in Haßfurt verletzt. Am Dienstag gegen 16.35 Uhr hatte eine 26-jährige Pkw-Fahrerin beim Ausfahren aus dem Parkplatz "Gries" in Haßfurt einen 81-jährigen Fahrradfahrer übersehen. Auto und Radfahrer kollidierten. Der Radler wurde am Fuß verletzt und kam in die Klinik. Der Sachschaden beträgt 700 Euro.